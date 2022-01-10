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10.01.2022 04:06
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае создали два природных заказника

Текст: Александр Филимоненко

Постановление о создании двух государственных природных заказников краевого значения "Майский" и "Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа" подписал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника
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Оба заказника находятся на территории отдаленного северного Тугуро-Чумиканского района. "Майский", занимающий свыше миллиона гектаров, расположен в бассейне реки Мая (Удская).

"По оценкам ученых, эта территория имеет высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия и станет резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья", - отметил Михаил Дегтярев.

По его словам, другой заказник - "Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа" - поможет поддержать гидрорежим рек Ассыни и Тугура, которые являются одними из важнейших для рыбохозяйственной отрасли Хабаровского края.

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