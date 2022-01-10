В Хабаровском крае создали два природных заказника

Постановление о создании двух государственных природных заказников краевого значения "Майский" и "Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа" подписал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Оба заказника находятся на территории отдаленного северного Тугуро-Чумиканского района. "Майский", занимающий свыше миллиона гектаров, расположен в бассейне реки Мая (Удская).

"По оценкам ученых, эта территория имеет высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия и станет резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья", - отметил Михаил Дегтярев.

По его словам, другой заказник - "Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа" - поможет поддержать гидрорежим рек Ассыни и Тугура, которые являются одними из важнейших для рыбохозяйственной отрасли Хабаровского края.