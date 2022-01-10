В Мордовии учитель ранил директора школы

В мордовском райцентре Лямбирь учитель ранил из травмата директора школы и ее мужа. ЧП произошло в доме супругов.

Как сообщило в понедельник МВД по РМ, сигнал о происшествии поступил из больницы, куда были госпитализированы пострадавшие.

Днем восьмого января педагог пришел в квартиру директора с травматическим пистолетом. В ходе конфликта 41-летний учитель выстрелил 55-летней женщине в живот. Муж потерпевшей попытался отнять пистолет - и тоже был ранен. После этого нападавший покинул дом.

Супруги были госпитализированы. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Ее муж проходит лечение. Травматический пистолет изъят. Оружие было зарегистрировано. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным МВД, после определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших будет принято решение о возбуждении уголовного дела.