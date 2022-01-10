В Мордовии учитель ранил директора школы

Новости

Опубликована программа Гайдаровского форума - 2022 12:43
Токаев сравнил участников беспорядков в Алма-Ате с гиенами 12:36
Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб брата в ЦСКА 12:36
В Роспотребнадзоре оценили сообщения о "дельтакрон"-штамме COVID 12:31
Путин предложил подготовить варианты по ответу ОДКБ на вмешательство извне 12:15
Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность 12:10
Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ 12:08
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ 12:05
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Высота сугробов в Москве превысила норму 11:48
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов 11:42
Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 11:40
В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год 11:33
Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом 11:25
В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта 11:25
На Каспийской флотилии сформировался коллективный иммунитет от COVID-19 11:22
В Эстонии разработают программу примирения соседей 11:19
Зась: Операция в Казахстане показала, что миротворческий потенциал ОДКБ работает 11:18
Европа снизила отбор газа из подземных хранилищ до осеннего уровня 11:16
Более половины российских туристов вернулись из Казахстана 11:16
Собянин рассказал, какой он видит Москву будущего 11:09
Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым 11:07
Токаев: Конституционный порядок в Казахстане восстановлен 11:02
В Тюмени по делу об отравлении суррогатом задержаны 10 человек 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
10.01.2022 12:36
Рубрика: Происшествия

В Мордовии учитель ранил директора школы

Текст: Валентина Зотикова

В мордовском райцентре Лямбирь учитель ранил из травмата директора школы и ее мужа. ЧП произошло в доме супругов.

В Приамурье женщина застрелила мужа и ранила его брата

Как сообщило в понедельник МВД по РМ, сигнал о происшествии поступил из больницы, куда были госпитализированы пострадавшие.

Днем восьмого января педагог пришел в квартиру директора с травматическим пистолетом. В ходе конфликта 41-летний учитель выстрелил 55-летней женщине в живот. Муж потерпевшей попытался отнять пистолет - и тоже был ранен. После этого нападавший покинул дом.

Супруги были госпитализированы. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Ее муж проходит лечение. Травматический пистолет изъят. Оружие было зарегистрировано. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным МВД, после определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Российские военные эвакуировали из Казахстана в РФ почти 1,5 тысячи россиян
Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота
Выезд на встречную полосу стал уголовно наказуемым
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
На оружие станут выдавать электронные лицензии