В Пензенской области при пожарах в праздники погибли 12 человек

Новости

В Госдуме оценили слова Блинкена об "угрозе" восстановления СССР 10:56
Токаев заявил, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью 10:53
Крупнейший пожар в США унес жизни 19 человек 10:53
В столице за праздники выявлено почти 600 нетрезвых водителей 10:48
Названы регионы с самой дешевой мобильной связью 10:47
Экс-советник Назарбаева: Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил Запад 10:43
Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота 10:38
Движение на МЖД изменят из-за ремонта 10:37
Названы лауреаты премии "Золотой глобус" в 2022 году 10:34
В США назвали бесполезных для НАТО членов альянса 10:25
Синоптики подвели первые итоги снегопада в Москве 10:21
Облик нового боевого вертолета утвердят в течение полутора лет 10:21
В Казахстане заявили, что ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем 10:17
В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти 8 тысяч человек 10:11
В центре Москвы машина врезалась в дом 10:06
Инфляция в Венесуэле в 2021 году превысила 680% 09:49
Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба 09:48
Посол РФ в Вашингтоне связал события в Казахстане с бегством США из Афганистана 09:23
Воронежские ученые нашли новую причину рака груди 09:12
Московские коммунальщики круглосуточно чистят город от снега 09:06
Названа самая перспективная профессия в 2022 году 09:06
Лукашенко заявил о попытках экстремистов развязать войну в Казахстане 08:44
Дептранс Москвы предупредил о вечерних пробках на дорогах 08:35
Военные вывезли из Казахстана уральских хоккеистов 08:27
Кардиолог рассказал о смертельном последствии коронавируса 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
10.01.2022 10:46
Рубрика: Происшествия

В Пензенской области при пожарах в праздники погибли 12 человек

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

За время новогодних каникул с 30 декабря по 9 января в Пензенской области произошло 65 пожаров, погибли 12 человек. Такие данные в понедельник озвучили на оперативном совещании в правительстве региона.

На Эльбрусе произошел пожар на канатной дороге

- Территориально больше всего возгораний зафиксировано на территории областного центра. Виновники пожаров в большинстве случаев находились в нетрезвом состоянии, - пояснил министр ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Глава региона Олег Мельниченко назвал непростым новогодний период и поставил главам муниципалитетов задачу по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Ранее губернатор поручил разработать региональную программу по оснащению жилых помещений социально незащищенных категорий граждан специальными устройствами пожарного оповещения. Просчитывается потребность по каждому муниципалитету. Средства будут выделены из областного бюджета. Продолжатся профилактические рейды.

Как писала "РГ", крупное ЧП случилось в Пензе в ночь на 7 января. В многоквартирном доме на улице Мира произошел взрыв газа, в результате чего погибли два человека. Губернатор поручил главе администрации города держать на личном контроле ликвидацию последствий ЧП, в том числе оказание необходимой помощи жильцам поврежденных жилых помещений.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза Взрывы газа в домах

Главное сегодня

ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня
Госсекретарь Казахстана: Страна столкнулась с гибридной террористической атакой
Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за "глаз и ушей" русофобов НАТО
Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
На оружие станут выдавать электронные лицензии