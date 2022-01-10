В Пензенской области при пожарах в праздники погибли 12 человек

За время новогодних каникул с 30 декабря по 9 января в Пензенской области произошло 65 пожаров, погибли 12 человек. Такие данные в понедельник озвучили на оперативном совещании в правительстве региона.

- Территориально больше всего возгораний зафиксировано на территории областного центра. Виновники пожаров в большинстве случаев находились в нетрезвом состоянии, - пояснил министр ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Глава региона Олег Мельниченко назвал непростым новогодний период и поставил главам муниципалитетов задачу по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Ранее губернатор поручил разработать региональную программу по оснащению жилых помещений социально незащищенных категорий граждан специальными устройствами пожарного оповещения. Просчитывается потребность по каждому муниципалитету. Средства будут выделены из областного бюджета. Продолжатся профилактические рейды.

Как писала "РГ", крупное ЧП случилось в Пензе в ночь на 7 января. В многоквартирном доме на улице Мира произошел взрыв газа, в результате чего погибли два человека. Губернатор поручил главе администрации города держать на личном контроле ликвидацию последствий ЧП, в том числе оказание необходимой помощи жильцам поврежденных жилых помещений.