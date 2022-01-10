Прокуратура проверит аэропорт Новосибирска из-за скопления людей

В Новосибирске прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Толмачево. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сегодня на территории воздушной гавани было зафиксировано значительное скопление пассажиров.

По данным ведомства, массовое присутствие людей в пунктах досмотра повлекло нарушение норм социальной дистанции. Отмечается, что это произошло из-за нарушения графика выполнения авиарейсов по техническим причинам.

Кроме того, по данным надзорного органа, авиакомпания "Сибирь" необоснованно отказала в перелете пяти пассажирам, оправдывая это решение отсутствием свободных мест на борту воздушного судна. При этом ранее от граждан уже поступали такого рода жалобы, и прокуратуре неоднократно приходилось пресекать подобные правонарушения.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В пресс-службе Толмачево отказались комментировать ситуацию до окончания расследования.