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10.01.2022 13:35
Рубрика: Происшествия

В Дагестане две женщины задохнулись от угарного газа

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане СК приступил к расследованию обстоятельств гибели двух женщин. ЧП произошло в воскресенье в частном жилом доме Хасавюрта. Там были обнаружены тела 90-летней и 64-летней женщин. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

В Крыму один человек погиб и четверо пострадали при отравлении газом

"По данному факту следственным управлением СК по Дагестану организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает Следственный комитет республики.

Это второе ЧП за новогодние праздники в Дагестане, связанное с газом. Восьмого января в населенном пункте Имунный Тарумовского района в частном доме произошел взрыв газа. Пострадали три человека, из них двое детей - 7 и 12 лет.

Как сообщает Минздрав Дагестана, у младшего мальчика обожжено 45 процентов поверхности тела, у старшего - 31 процент. Их мать в результате происшествия получила рваные раны кистей рук.

"Санитарным автотранспортом в сопровождении врачей дети транспортированы в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы Махачкалы, где получают специализированную медицинскую помощь", - проинформировали в минздраве региона.

В прокуратуре Дагестана рассказали "РГ", что в ходе надзорных мероприятий будут установлены причины произошедшего, и дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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