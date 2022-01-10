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10.01.2022,  
10:04
Текст:  Антон Валагин

Названы новые цели для С-500 "Прометей"

До 2025 года на вооружение 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа поступит новейшая зенитная система С-500 "Прометей". Об этом "Красной звезде" рассказал командующий объединением генерал-лейтенант Николай Гостев.
Фото: Павел Невар/РИА Новости Фото: Павел Невар/РИА Новости
Фото: Павел Невар/РИА Новости

Генерал упомянул, что системы большой дальности: С-300В4, С-400, С-500, - предназначены для уничтожения на большом расстоянии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации. До сих пор "Прометей" позиционировался исключительно как противоракетная система.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Действительно, летающий радар может быть опаснее баллистической ракеты, поскольку отслеживает множество целей в радиусе сотен километров и наводит на них истребители, ракеты и системы ПВО.

Сейчас один из зенитных ракетных полков 4-й армии перевооружается на комплекс ПВО нового поколения С-350 "Витязь". Он работает во тесном взаимодействии с дальними зенитными системами, получая от них информацию о целях. При этом "Витязь" более универсален и может бороться с вертолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками - то есть такими целями, на которые неэффективно тратить специализированные боеприпасы С-400 и С-500. К тому же каждая пусковая установка "Витязя" несет по 16 ракет.

- Это позволяет использовать С-350 в различных сценариях, которые могут быть разыграны против нашей ПВО. Комплекс позволяет в разы повысить эффективность отражения воздушных ударов по важнейшим охраняемым объектам Южного военного округа. Это целесообразно и особенно ценно с учетом нынешней военно-политической обстановки, - отметил Гостев.

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