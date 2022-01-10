В Крыму один человек погиб и четверо пострадали при отравлении газом

В Симферополе семья отравилась угарным газом в частном жилом доме. В результате происшествия погиб мужчина и еще четыре человека пострадали, включая двоих детей. Причину ЧП выясняет прокуратура республики, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Трагедия произошла в переулке Русском. Все пострадавшие - члены одной семьи. Четыре человека госпитализированы, в том числе двое маленьких детей 2016 и 2021 года рождения.

К расследованию причин подключился также Следственный комитет. По данным Главного следственного управления СКР, погиб сын хозяина дома, а его мать доставлена в медучреждение, где ей оказывается помощь.

"Предположительная причина произошедшего - обрыв тяги газового котла, вызвавшее перенаправление потока продуктов сгорания в помещение", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ. На месте происшествия уже побывал прокурор Центрального района Симферополя Валерий Павловский. Эксперты выясняют все обстоятельства происшествия. Будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт.

Отравление угарным газом не часто, но время от времени приводит к трагическим последствиям Крыму. В ноябре 2020 года по этой причине два человека погибли в селе Новопавловка Бахчисарайского района полуострова. Тогда в одном доме от отравления угарным газом скончались 72-летний мужчина и его 46-летний сын. ЧП произошло в доме с печным отоплением.