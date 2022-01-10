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10.01.2022 10:53
Рубрика: Власть

ГУ МВД по Челябинской области возглавил генерал из Северной Осетии

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинск прибыл новый начальник полицейского главка региона. Указом президента РФ на эту должность назначен генерал-лейтенант Михаил Скоков, до конца прошлого года возглавлявший МВД по республике Северная Осетия-Алания.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Как сообщается на сайте ГУ МВД региона, Скокову 53 года. Он имеет два высших образования, большое количество поощрений и наград, в том числе государственную медаль "За заслуги перед Отечеством" 2-ой степени. Женат, воспитывает двоих дочерей. В ближайшее время генерал-лейтенант будет представлен личному составу и руководству региона.

Прежний начальник полицейского главка Андрей Сергеев, занимавший этот пост с 2014 года, направлен работать в Северную Осетию.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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