ГУ МВД по Челябинской области возглавил генерал из Северной Осетии

В Челябинск прибыл новый начальник полицейского главка региона. Указом президента РФ на эту должность назначен генерал-лейтенант Михаил Скоков, до конца прошлого года возглавлявший МВД по республике Северная Осетия-Алания.

Как сообщается на сайте ГУ МВД региона, Скокову 53 года. Он имеет два высших образования, большое количество поощрений и наград, в том числе государственную медаль "За заслуги перед Отечеством" 2-ой степени. Женат, воспитывает двоих дочерей. В ближайшее время генерал-лейтенант будет представлен личному составу и руководству региона.

Прежний начальник полицейского главка Андрей Сергеев, занимавший этот пост с 2014 года, направлен работать в Северную Осетию.