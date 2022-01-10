На Ямале мужчина четыре дня блуждал в тундре в 40-градусный мороз

Три десятка человек, среди которых было четверо детей, спасли на Ямале во время прошедших праздничных дней. А самой непростой была операция по поиску 66-летнего коренного ямальца: он четыре дня блуждал по тайге, пока на него не наткнулись спасатели.

Как сообщается на официальном сайте губернатора арктического региона, с 31 декабря 2021-го по 10 января нового 2022-го сотрудники "Ямаласпаса" 19 раз выезжали на помощь людям. Так, по данным департамента гражданской защиты населения, в Ямальском районе подмога потребовалась семье с семимесячным малышом: у них сломался снегоход, когда они ехали в свой чум, удаленный от райцентра на 125 километров. В канун Рождества в Приуральском районе спасателям удалось вовремя разыскать другое семейство с детьми, которые по пути из Паюты в Аксарку перестали выходить на связь.

Но самой сложной в наступившие году стала операция по спасению 66-летнего северянина в Пуровском районе: его искали с 6 по 9 января девять специалистов "Ямалспаса" и волонтеры "Лиза Алерт".

Исходная информация заключалась в том что у пенсионера в районе озера Пякуто сломался снегоход. Вместо того, чтобы дождаться помощи рядом с неисправной техникой, дедушка встал на лыжи и отправился в неизвестном направлении. Связи с ним не было, спасателям пришлось прочесывать местность, что в условиях метели и экстремально низкой температурой (похолодало до 40 градусов) было очень непросто.

После четырех дней поисков мужчину обнаружили в тундре - он был жив и даже помощь врачей ему не понадобилась.