На Ямале мужчина четыре дня блуждал в тундре в 40-градусный мороз

Новости

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА 16:46
Болгария выступила против размещения сил НАТО на восточном фланге 16:45
Депутат предложил обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян 16:44
Финские ученые разработали молекулу, которая подавляет коронавирус 16:41
На Украине высказались за сохранение открытых дипломатических связей с РФ 16:38
За космическим мусором будут следить фотоны 16:35
Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений 16:25
На Украине выписали штраф за "лайк" под гербом СССР в "Одноклассниках" 15:59
В Оренбуржье выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" 15:53
Переговоры по гарантиям безопасности в Женеве прервались на обед 15:50
В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона" 15:48
В каких регионах России "диким" туристам проще снять жилье 15:38
В Кузбассе арестован владелец пансионата, где погибли постояльцы 15:31
В Госдуме заявили о важной роли ОДКБ для решения кризиса в Казахстане 15:28
Косачев: Заседание МПА СНГ не будет перенесено из Алма-Аты 15:27
Новогодние каникулы в Москве прошли без коммунальных аварий 14:32
Губернатор Подмосковья поручил включить пельмени в меню школьников 14:24
В ВОЗ усомнились в появлении "дельтакрон"-штамма коронавируса 14:19
Песков: Россия не будет вмешиваться в расследование событий в Казахстане 14:19
"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России 14:07
Путин примет участие в праздновании 300-летия прокуратуры 14:06
В Подмосковье врачам начали доплачивать за съем жилья 14:02
Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку 13:58
Умер звезда жанра "меч и сандалии" Марк Форест 13:56
Совбез Беларуси: Миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана после завершения операции 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 15:29
Рубрика: Общество

На Ямале мужчина четыре дня блуждал в тундре в 40-градусный мороз

Текст: Татьяна Воробьева

Три десятка человек, среди которых было четверо детей, спасли на Ямале во время прошедших праздничных дней. А самой непростой была операция по поиску 66-летнего коренного ямальца: он четыре дня блуждал по тайге, пока на него не наткнулись спасатели.

Фото: МЧС Курганской области
Курганские пожарные спасли щенков и сделали их талисманом части

Как сообщается на официальном сайте губернатора арктического региона, с 31 декабря 2021-го по 10 января нового 2022-го сотрудники "Ямаласпаса" 19 раз выезжали на помощь людям. Так, по данным департамента гражданской защиты населения, в Ямальском районе подмога потребовалась семье с семимесячным малышом: у них сломался снегоход, когда они ехали в свой чум, удаленный от райцентра на 125 километров. В канун Рождества в Приуральском районе спасателям удалось вовремя разыскать другое семейство с детьми, которые по пути из Паюты в Аксарку перестали выходить на связь.

Но самой сложной в наступившие году стала операция по спасению 66-летнего северянина в Пуровском районе: его искали с 6 по 9 января девять специалистов "Ямалспаса" и волонтеры "Лиза Алерт".

Исходная информация заключалась в том что у пенсионера в районе озера Пякуто сломался снегоход. Вместо того, чтобы дождаться помощи рядом с неисправной техникой, дедушка встал на лыжи и отправился в неизвестном направлении. Связи с ним не было, спасателям пришлось прочесывать местность, что в условиях метели и экстремально низкой температурой (похолодало до 40 градусов) было очень непросто.

После четырех дней поисков мужчину обнаружили в тундре - он был жив и даже помощь врачей ему не понадобилась.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане
Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями
Депутат предложил обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян
В России ввели уголовную ответственность за превышение скорости
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады