В Челябинске иномарка вылетела на остановку и сбила четырех человек

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП с иномаркой, которая на скорости врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, три человека пострадали, еще один погиб, сообщили "РГ" в ГУ МВД региона.

- Сегодня около полудня 19-летний водитель автомашины Ford не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс на улице Братьев Кашириных в Челябинске, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.

По предварительным данным, в аварии пострадали три пешехода, еще один погиб. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации из собственных источников "РГ", виной трагедии стала неопытность водителя иномарки: он совсем недавно получил права, причем смог сдать экзамен лишь с седьмого раза.