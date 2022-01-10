Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину

Украинская пограничная служба не дала въехать в стану российскому актеру Вячеславу Чепурченко, прилетевшему в Борисполь из Стамбула. Как сообщает KP.RU, артист прибыл в страну, чтобы сниматься в фильме.

Пограничники заявили, что из-за посещения Крыма, где артист принимал участие в съемках российского сериала, Чепурченко не дадут въехать на Украину в ближайшие три года.

34-летний Чепурченко родился в Ростове-на-Дону, после получения актерского образования играл в саратовском драматическом театре, затем - в Московском театре Олега Табакова. Сыграл в сериалах "Мосгаз", "Бесы", "Пятницкий", "Жуки" и "Жуки 2", фильмах - "Невеста", "Он - дракон", "Легенда №17". Был участником шоу "Ледниковый период", "Анекдот-шоу", "Форт-боярд" и других.

Ранее сообщалось, что такое же решение со стороны Украины было принято в отношении российской певицы Мари Gu. А накануне популярный тиктокер Даня Милохин заявил, что его развернули в аэропорту Киева.