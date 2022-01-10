Специальную машину на базе Т-72М1 сняли на видео в индийском Авади

Необычного участника дорожного движения - танковый мостоукладчик BLT-72 на шасси Т-72М1 Ajeya - сняли на видео в Индии. Тяжелая инженерная машина проехала по одной из улиц города Авади, где как раз и осуществляется производство такой техники. Судя по тому, что ее проход не вызвал особого ажиотажа, местные жители к такому давно уже привыкли.

Your normal day on the streets of AVADI! You might see Bus lanes, Bike lanes works over, but here you get tank-only-lane. pic.twitter.com/ONTWLeB7v7 — Krishnan (@cvkrishnan) January 7, 2022

BLT-72 разработан индийскими специалистами, правда, по всей видимости, в конструкции были использованы технические решения, ранее примененные на мостоукладчике предыдущего поколения МТУ-55, выпускавшемся в Советском Союзе с начала 60-х годов.

На нем используются два типа раскладываемых мостов типа "ножницы": длиной 20 и 22 метра, грузоподъемностью до 50000 кг. Время установки - не более пяти минут.

Как и базовый танк, эта машина имеет мощную бронезащиту. Во время выполнения работ можно замаскироваться, установив дымовые завесы. Для этого в передней части корпуса есть две шестиствольные гранатометные установки.

Мощность двигателя - 780 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Экипаж - 3 человека.

Важность танковых мостоукладчиков в очередной раз продемонстрировали боевые действия в Сирии, когда правительственным войскам в районе Дамаска пришлось столкнуться со значительным числом заполненных водой широких каналов.

В России в настоящее время разработаны современные МТУ-90М на платформе основного боевого Т-90 и перспективный МТУ-2020.