Умер актер и джазмен, член группы Майлза Дэвиса Джеймс Мтуме

9 января умер лауреат премии "Грэмми" Джеймс Мтуме, автор песен, продюсер, актер, режиссер, радиоведущий и сценарист. О смерти оригинального перкуссиониста (1971-1976) группы Майлза Дэвиса на 77-м году жизни сообщил Deadline. Причина не называется.

Джеймс Форман (настоящая фамилия) родился 3 января 1946 года в Филадельфии. Отец - немаловажный саксофонист Джимми Little Bird Хит, отчим - джазовый пианист Джеймс Hen Gates Форман. Соответственно, судьба Джеймса была предопределена - в их доме непрестанно бывали джазмены.

С детства играл на фортепиано и перкуссии. Подростком серьезно занимался спортом, став первым чернокожим чемпионом Средней Атлантики по плаванию. С середины 60-х приступил бороться за права негров.

С проектом Дэвиса записал девять пластинок. Плюс работал с Бадди Терри, Маккоем Тайнером, Артом Фармером, Эдди Хандерсоном, Сонни Роллинзом, Диззи Гиллеспи, Дюком Эллингтоном и так далее - в общей сложности как сайдмен Мтуме отметился в восьми десятках альбомов.

Преуспел покойный и с собственным коллективом Mtume, неоднократно забираясь на вершину чарта Billboard. Самый известный трек - Juice Fruit.

После закрытия Mtume Джеймс недурно трудился как хитмейкер с Ар Келли и Мэри Джей Блайдж, продюсировал Роя Эйреса, сочинил саундтрек для сериала "Полицейские под прикрытием".