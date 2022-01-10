Умер актер из "Одинокого рейнджера" Дуэйн Хикман

Утром 9 января на 88-м году жизни скончался актер кино и ТВ, режиссер и продюсер Дуэйн Хикман. Как передает Deadline, кумир американских подростков 60-х умер в своем доме в Лос-Анджелесе от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Дуэйн Бернард Хикман родился 18 мая 1934 года в Лос-Анджелесе и на экранах впервые появился еще шестилетним - в качестве статиста в "Гроздьях гнева".

На дальнейшем счету - более шести десятков проектов: "Тайное сердце", "Мальчик с зелеными волосами", "Одинокий рейнджер" (сериал 50-х), главная роль в культовом ситкоме "Успех Доби Гиллис", "Железная сторона", "Она написала убийство", "Доктор Голдфут и бикини-машины", Фред Сандерсон из "Ночи в Роксбери", Трипп в "Бестолковых".

Как режиссер Хикман работал над сериалами "Чарльз в ответе", "Гарри и Хендерсоны", "Создавая женщину" и другими.

Трижды был женат: на актрисах Кэрол Кристинсен (снимался с ней в "Доби Гиллисе") и Джоан Робертс ("Санта-Барбара", "Трое - это компания") и на певице Джоанн Папиле.