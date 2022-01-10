Новости

Умер актер из "Одинокого рейнджера" Дуэйн Хикман 12:13
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Видео: Александр Буйнов попал в больницу из-за падения с лестницы 11:04
Актер Боб Сагет из сериала "Как я встретил вашу маму" найден мертвым 10:53
Названы лауреаты премии "Золотой глобус" в 2022 году 10:34

Умер актер Владимир Зайчук

Новости
    10.01.2022, 11:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

8 января на 85-м году жизни скончался советский, молдавский актер театра и кино Владимир Зайчук. О смерти народного артиста Молдовы сообщает Publika со ссылкой на Театральный союз страны. Причина смерти актера не указывается.

Зайчук родился 4 ноября 1937 года. В 1960-м окончил театральное училище имени Щукина и на следующий год начал свою деятельность в театре "Лучафэрул". В 1968-1971 годах работал актером театра "Диалог". В 1968-1980-х - профессор кафедры актерского мастерства Кишиневской государственной консерватории. В 1971-м вернулся в "Лучафэрул", где работал до 2008-го.

Экранный дебют артиста состоялся в 57-м - Зайчук сыграл шофера Федю в комедии "На своем месте". Далее - "Когда улетают аисты", Всеволод Сибирцев в "Сергее Лазо" 67-го, "Десять зим за одно лето", "Последний гайдук", "Долгота дня", "Марк Твен против…", советско-югославская военная лента "Дикий ветер" и другие.

Новости

Умер легендарный деятель русского андеграунда Александр Лебедев-Фронтов 09.01.2022
Педро Альмодовар снимет Кейт Бланшетт в своем первом англоязычном фильме 09.01.2022
Опубликован отрывок из "Анчартед" с Холландом, падающим из самолета 09.01.2022
Умерла автор одной из самых известных кинопесен Мэрилин Бергман 09.01.2022
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Актер Виталиано Тревизан умер после выхода из психиатрической больницы 09.01.2022
Сценарист "Марша Турецкого" Леонид Казаков умер в новогоднюю ночь 09.01.2022
Умерла актриса из "Близнецов" Елена Кулешова 09.01.2022
⧣ СССР
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Умер режиссер "Горской новеллы" Илес Татаев 08.01.2022
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский 07.01.2022
Умерла актриса Мария Кленская 07.01.2022
⧣ театр
Фото: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henny_Orri_(cropped).jpg" rel="nofollow" target="_blank">VARA/wikimedia.org</a>
Умерла актриса из "Куклы на цепи" Хенни Орри 07.01.2022
Умер актер Витольд Копец 07.01.2022
Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков 06.01.2022