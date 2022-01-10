Умер актер Владимир Зайчук

8 января на 85-м году жизни скончался советский, молдавский актер театра и кино Владимир Зайчук. О смерти народного артиста Молдовы сообщает Publika со ссылкой на Театральный союз страны. Причина смерти актера не указывается.

Зайчук родился 4 ноября 1937 года. В 1960-м окончил театральное училище имени Щукина и на следующий год начал свою деятельность в театре "Лучафэрул". В 1968-1971 годах работал актером театра "Диалог". В 1968-1980-х - профессор кафедры актерского мастерства Кишиневской государственной консерватории. В 1971-м вернулся в "Лучафэрул", где работал до 2008-го.

Экранный дебют артиста состоялся в 57-м - Зайчук сыграл шофера Федю в комедии "На своем месте". Далее - "Когда улетают аисты", Всеволод Сибирцев в "Сергее Лазо" 67-го, "Десять зим за одно лето", "Последний гайдук", "Долгота дня", "Марк Твен против…", советско-югославская военная лента "Дикий ветер" и другие.