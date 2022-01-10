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Умер создатель американских "голубых огоньков" Дик Карсон

Новости
    10.01.2022, 14:18
Текст:   Олег Усков

На 93-м году жизни в своем доме в Калифорнии скончался американский режиссер и телеведущий Дик Карсон, брат актера и сценариста Джонни Карсона.

Как передает Deadline, Карсон отошел еще месяц назад, но семья артиста сообщила об этом лишь сейчас. Причиной смерти Дика названа некая непродолжительная болезнь.

Ричард Чарльз Карсон родился 4 июня 1929 года в Айове. Карьеру начал на радио в Небраске, продолжив ее на телестанции в Сан-Диего, снимая рекламные ролики, новости и спортивные шоу. В 60-х Дик перебрался в Лос-Анджелес, где занимался на ABC детскими программами.

Далее - "именное" "Вечернее шоу Джонни Карсона", эпизоды телесериалов, в том числе "Напряги извилины" (где снимался его брат), и, наконец, телеигра "Колесо фортуны" (у нас это "Поле чудес"), которой Дик руководил на протяжении 22 лет, поставив 3110 выпусков шоу.

Кроме того, Карсон был востребованным создателем "голубых огоньков" - новогодних телепрограмм.

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