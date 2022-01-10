Умер звезда жанра "меч и сандалии" Марк Форест

7 января в Калифорнии скончался, на следующий день после своего 89-летия, актер и бодибилдер Марк Форест, одна из главных звезд субжанра баски, или, как его иронично обозначали кинокритики, "меч и сандалии" (SAS - sword-and-sandal).

Информация о смерти иконы нишевого кино появилась на сайте Brian's Drive-In Theater.

Настоящее имя Фореста Лоренцо Лу Дегни, родился в Бруклине, Нью-Йорк. Заниматься бодибилдингом начал в тринадцать, начитавшись соответствующих журналов. В 1952-м Дегни сразился за титул "Мистер Америка" и вошел в первую тридцатку, что было очень внушительным достижением для 19-летнего. Выступал в ночных клубах, участвовал в локальных смотрах мускулатуры - с успехом.

Имея итальянские корни, был примечен продюсерами со своей исторической родины, став вторым после Стива Ривза (серия 50-х про Геракла) американцем, внесшим важный вклад в SAS-картины. Причем часть фильмов с Форестом снимали в Неаполе, откуда родом были его предки.

Экранный дебют - "Голиаф и дракон" 1960-го. Далее - "Сын Самсона", "Люди-кроты против сына Геракла", "Колосс арены", "Голиаф и грехи Вавилона", "Геракл против варваров", "Террор Рима против сына Геракла" и всё такое прочее. В середине 60-х, на закате баски, Форест оставил кино - дабы посвятить себя карьере оперного певца.

Баски - это созданные по большей части в Италии исторические и псевдоисторические картины, основанные на библейских и греко-римских рассказах и мифах. SAS-фильмы изо всех сил старались выглядеть как голливудские пеплумы уровня "Спартака", но в глазах вдумчивого зрителя имели скорее комический эффект.

#actor #movies #RIP #Hercules #Remembering Mark Forest aka:Lou Degni January 6, 1933-January 7 2022. Forest stared in many "sword and sandal" films including Son Of Samson and The Revenge of Hercules. He was also an #opera singer and voice coach. pic.twitter.com/Inr6Dn3iyx — Winona Simons (@SimonsWsim2323) January 9, 2022

Пик субжанра пришелся на 1958-1965 годы, после чего он приступил стремительно чахнуть под натиском спагетти-вестернов и eurospy (или spaghetti spy) - снятых в основном в Италии и Франции подражаний только что зародившейся "бондиане".