Утверждено обвинительное заключение по делу хищения имущества Баталова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по нашумевшему делу: трое человек обвиняются в хищении имущества семьи звезды советского кино, актера Алексея Баталова. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия", говорится в сообщении.

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания помощи и поддержки. Подружившись c пережившими утрату людьми, обвиняемые обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и, как утверждает следствие, в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 миллионов рублей.

Кроме того, Дрожжина и Цивин оформили у своего знакомого нотариуса Бублия три договора пожизненного содержания с иждивением. Причем, документы были удостоверены без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры, утверждают в прокуратуре. В результате в собственность двух обвиняемых были оформлены доля в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича, а также квартира в 1-м Самотечном переулке.

"В результате данных действий потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 миллионов рублей", сообщают в прокуратуре.

Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Бублию предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве, а также злоупотреблении полномочиями частным нотариусом.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. "Кроме того, по иску прокуратуры г. Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с обвиняемой, а также применил последствия недействительности указанных сделок", сообщают в прокуратуры.