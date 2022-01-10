В Эстонии разработают программу примирения соседей

Полиция Эстонии намерена к весне этого года разработать программу примирения соседей. Ее цель: разгрузить органы государственной власти от потока жалоб бытового характера и найти организацию, которая будет заниматься регулированием споров между соседями.

Как сообщает эстонский телеканал ERR, ежегодно в полицию поступают тысячи сообщений о конфликтах между соседями, в большинстве случаев состав преступления отсутствует. Чаще всего люди жалуются на шум у соседей или на неправильную парковку около дома.

Комиссар Пыхьяской префектуры Маргарита Ингель отмечает, что часто люди не знают своих соседей, даже не здороваются с ними. Поэтому не способны самостоятельно решить спорный вопрос. Сама она часто работает волонтером в решении конфликтных ситуациях жителей одного дома.

Как считают в эстонский полиции, не только волонтеры, но и жилищные организации могли бы взять на себе роль миротворцев в спорах соседей.

"Мы пока думаем над тем, какая услуга могла бы стать самой подходящей, эффективной и полезной в решении споров", - рассказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус. По ее словам, нужно найти правильного человека или организацию, которая могла бы помогать и, возможно, предотвращать проблемы.