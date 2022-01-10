Видео: Александр Буйнов попал в больницу из-за падения с лестницы

Советский, российский певец, актер, автор песен и шоумен Александр Буйнов был вынужден прибегнуть к помощи врачей после того, как упал с лестницы, результатом чего стал перелом руки.

Про инцидент народный артист РФ рассказал у себя в Instagram, разместив соответствующее видео и подчеркнув, что неудача с ним произошла на 40-й день со смерти Александра Градского.

На видео певец демонстрирует временную самодельную шину на руке и сетует, что упал он "на ровном месте".

"Сегодня сороковины Градского… Я сломал руку, левую… как-то так", - гласит подпись к ролику. Под ним - тэги #буйнов #переломруки #гипс #всебудетхорошо.

Подписчики желают Александру скорейшего выздоровления.