Новости

Умер актер из "Одинокого рейнджера" Дуэйн Хикман 12:13
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Умер актер Владимир Зайчук 11:12
Актер Боб Сагет из сериала "Как я встретил вашу маму" найден мертвым 10:53
Названы лауреаты премии "Золотой глобус" в 2022 году 10:34

Видео: Александр Буйнов попал в больницу из-за падения с лестницы

Новости
    10.01.2022, 11:04
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Советский, российский певец, актер, автор песен и шоумен Александр Буйнов был вынужден прибегнуть к помощи врачей после того, как упал с лестницы, результатом чего стал перелом руки.

Про инцидент народный артист РФ рассказал у себя в Instagram, разместив соответствующее видео и подчеркнув, что неудача с ним произошла на 40-й день со смерти Александра Градского.

На видео певец демонстрирует временную самодельную шину на руке и сетует, что упал он "на ровном месте".

"Сегодня сороковины Градского… Я сломал руку, левую… как-то так", - гласит подпись к ролику. Под ним - тэги #буйнов #переломруки #гипс #всебудетхорошо.

Подписчики желают Александру скорейшего выздоровления.

Новости

Умер легендарный деятель русского андеграунда Александр Лебедев-Фронтов 09.01.2022
Педро Альмодовар снимет Кейт Бланшетт в своем первом англоязычном фильме 09.01.2022
Опубликован отрывок из "Анчартед" с Холландом, падающим из самолета 09.01.2022
Умерла автор одной из самых известных кинопесен Мэрилин Бергман 09.01.2022
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
В Казахстане нашли считавшегося пропавшим актера из "Интернов" 09.01.2022
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым комиксом в российском прокате 08.01.2022
Актриса из "Сватов" не исключает продолжения сериала 08.01.2022
⧣ музыка
Фото: iStock
Умер создатель фестиваля Lollapalooza Тед Гарднер 08.01.2022
Умер один из первых польских "металлистов" Анджей Новак 07.01.2022
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский 07.01.2022
⧣ происшествия
Фото: Balazs Mohai/MTI via AP
Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой 08.01.2022
Умерла скандально известная актриса Джоди Бэбидол 06.01.2022
Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США 26.12.2021