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10.01.2022 15:37
Рубрика: Культура

По ТВ покажут сериал про маменькиного сынка

Текст: Сусанна Альперина
Сериал с Денисом Власенко и Варварой Феофановой в главных ролях, который выходит 10 января на ТНТ (эфир - в 20:00), начинается как анекдот.
Фото: ТНТ Фото: ТНТ
Фото: ТНТ

Приходит маменькин сынок к психотерапевту. С мамой. Женя - так зовут героя - уже взрослый, но не самостоятельный, да еще и мама Ирина Владимировна никак не может его отпустить. Психолог предлагает разъехаться по разным домам. Так Женя узнает значение слова "сепарироваться" и оказывается хозяином квартиры, где в одной комнате живет он, а в другой - туристы, снявшие жилье через интернет...

Фото: kinopoisk.ru
"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России

Каждая серия - новый сюжет и новый сосед со своими странностями. Еще главный герой знакомится с соседкой Дашей, которая помогает ему справиться с кучей проблем.

Сериал "Мне плевать, кто вы", который создатели характеризуют и как терапевтический, расскажет о том, как можно справиться со своими страхами и комплексами. Производством сериала занималась компания "1-2-3 Production". Сценарий стал дебютной работой комиков, сценаристок и авторов YouTube-канала "Женский комедийный" Оксаны Мафагел и Елизаветы Варвары Арановой. Вместе с Власенко и Феофановой в сериале снялись Виктор Логинов ("Счастливы вместе"), Евгения Дмитриева ("Нелюбовь") и Анна Шепелева ("Последний министр"). Премьера сериала состоялась в сентябре 2021 года на фестивале сериалов "Пилот", где проект очень хорошо приняли.

"После просмотра пилотной серии нам стало понятно, что это не студенческая и не ученическая работа, а сериал, который сразу достоин выйти в прайм-тайм телеканала ТНТ. Нам и продюсерам телеканала сразу понравилась эта свежая, молодая и оригинальная история", - говорит продюсер Валерий Федорович.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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