Американка привезла сына на тестирование на коронавирус в багажнике машины

Жительница американского Хьюстона привезла собственного сына на тестирование на COVID-19 в багажнике машины. По ее словам, так она поступила, чтобы самой не заразиться коронавирусом, поскольку предыдущий тест, который сдавал ее ребенок, был положительным.

Новую проверку она решила пройти на стадионе Кена Приджена в Хьюстоне, где пробы на анализ брали прямо в машине. Однако медрабоник, занимавшийся этим, отказался брать мазок, пока подросток не окажется на заднем сиденье автомобиля.

А спустя неделю полиция арестовала женщину по подозрению в том, что она подвергла опасности ребенка. На свободу она вышла под залог в 1,5 тысячи долларов.

Как пишет AFP, героиней этого скандала оказалась 40-летня учительница средней школы. В связи с инцидентом она была отправлена в административный отпуск.

Примечательно, что ее бывшие ученики не увидели ничего страшного в ее поступке, они развесили вокруг ее дома плакаты со словами поддержки.