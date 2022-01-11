Аномальный "утенок": The Drive назвал уникальную особенность Су-34

The Drive описал аномальные возможности российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Портал The Drive назвал российский истребитель-бомбардировщик Су-34 чемпионом по запасу топлива на борту.

"Су-34 Fullback ВКС России является аномалией среди военных самолетов, выпускаемых сегодня", - пишет автор Томас Ньюдик. - "Один из аспектов, который впечатляет в этом самолете, - это его способность нести поразительно большое для тактического самолета количество топлива, что позволяет выполнять некоторые дальние миссии даже без дозаправки в воздухе. Это действительно король быстрых реактивных самолетов, когда речь идет о том, сколько топлива он может взять с собой в воздух".

Обозреватель напомнил, что Су-34 относится к семейству истребителей Flanker и сохраняет возможности вести воздушный бой, но в первую очередь это тактический бомбардировщик.

Разработка ударной версии Су-27 начались еще в 1977 году. Но пока выпускался Су-24 это проект не считался приоритетным. Только в 1986 году был запущен в производство Су-27ИБ (истребитель-бомбардировщик).

Позже его переименовали в Су-34 и назначили преемником Су-24. Самолет сохранил большую часть планера Су-27 и его двигатели, но получил значительно измененную двухместную кабину с расположением сидений в ряд. Другие существенные изменения включали увеличенную хвостовую балку.

Хотя дальность полета Су-24 была достаточной для поражения целей на расстоянии около 145-290 км за линией фронта, она не могла сравниться с возможностями F-111. Например, FB-111 мог нести пару ударных ракет малой дальности AGM-69 (SRAM), а также четыре подвесных бака, что обеспечивало боевой радиус в 2896 км.

Этот вероятно, учитывалось при разработке Су-34. Су-27 уже был хорошо оснащен в плане топливной емкости: пять внутренних баков вмещали до 9389 кг топлива. Оригинальный Flanker не мог использовать дополнительные баки или дозаправляться в полете, но при этом обладал впечатляющей дальностью - 3700 км при "чистом" полете на большой высоте.

На Су-34 внутренний запас топлива был увеличен до 11398 кг, а в носовой части самолета появился выдвижной зонд для дозаправки в полете. Несмотря на эти новые возможности, дальность полета без дозаправки по-прежнему имела первостепенное значение, поскольку в советское время (да и сейчас) воздушные заправщики были приписаны к дальним бомбардировщикам и не являлись частью тактической авиации.

Кроме того, на Су-34 есть возможность установки до трех подвесных баков.. Это больше, чем общий объем внутреннего топливного бака истребителя F-5E и всего лишь на 770 кг меньше, чем объем бака истребителя F-16.

В сумме этот запас дает 18591 кг топлива. Это примерно эквивалентно шести внутренним топливным бакам F-16. Для сравнения, F-15E несет в общей сложности 7314 кг топлива.

Дальность перегона Су-34 может составлять 4500 км, что является огромным шагом вперед по сравнению с Су-24 и позволяет Су-34 совершать дальние перелеты.

Что еще более важно, Су-34 может достичь дальности в 3000 км, неся шесть 500-кг бомб, четыре ракеты "воздух-воздух" и дополнительные баки.

Если увеличить нагрузку вооружения до 4000 кг, то Су-34, летящий на малой высоте, может достичь цели на расстоянии 600 км.

В практическом плане это означает, что Су-34 может поражать цели на расстоянии более 480 км за линией фронта. В конце концов, это его основная задача - отрезать передовые части от снабжения с тыла, поражая линии связи, а также командные пункты и склады.