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11.01.2022 20:37
Рубрика: Общество

Армянская католическая церковь оценила миротворческие усилия РПЦ в Карабахе

Текст: Елена Яковлева

Глава Армянской католической церкви католикос-патриарх Киликийский Рафаэль Петрос XXI высоко оценил миротворческие усилия Русской православной церкви в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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"Его блаженство поблагодарил митрополита Илариона за оказанное гостеприимство, выразив признательность святейшему патриарху Кириллу и всей Русской православной церкви, а также российскому государству за последовательные усилия по оказанию поддержки преследуемым и находящимся в бедственном положении христианам в разных регионах мира", - говорится в сообщении сайта Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Предстоятель Армянской католической церкви также высоко оценил участие Московского патриархата в содействии урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и в оказании Россией поддержки традиционным христианским общинам Ближнего Востока

По его словам, Россия всегда оказывала наиболее эффективную помощь своим преследуемым братьям по вере. "Мы помним это и искренне благодарны за все, что вы для нас делаете", - цитирует слова католикоса сайт ОВЦС.

Напомним, что 6 января Рафаэль Петрос XXI впервые посетил верующих в России в статусе главы церкви. Армянская католическая церковь - одна из Восточных католических церквей, находящаяся в молитвенном общении с Римско-католической церковью, но использующая собственный обряд. Рафаэль Петрос XXI возглавляет Армянскую католическую церковь с 24 октября 2021 года.

Общество Религия Проблема Нагорного Карабаха

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