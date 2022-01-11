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11.01.2022,  
21:59
Текст:  Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)

Эксперт прокомментировал принятие на вооружении ВМФ нового ракетного комплекса

На вооружение ВМФ принят новейший корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ". Уже в течение года он серийно поставляется на корабли флота. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонной промышленности.

Об успешных испытаниях этого противолодочного оружия Минобороны России информировало не раз. Сначала его тестировал экипаж фрегата "Адмирал Касатонов". А в середине декабря 2021-го военное ведомство сообщило: фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в Японском море произвел пуск ракеты комплекса "Ответ", которая поразила подводную цель.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Тогда главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский так прокомментировал "РГ" это событие: "Аналоги нашей ракеты у зарубежных производителей, конечно, есть. Но в целом это весомый шаг вперед в эффективности борьбы с подводными лодками противника".

По словам эксперта, новый комплекс позволяет обнаруживать, давать целеуказание и уничтожать на большой дальности подводные лодки противника. "Если сравнивать, то сейчас на кораблях стоят противолодочные комплексы "Пакет", которые имеют дальность 10 километров, "Ответ" по заявленным характеристикам имеет дальность 50 километров", - объяснил Мураховский.

Он добавил, что помимо акустической системы наведения на новом противолодочном комплексе используется встроенная навигационная инерциальная система. Что позволяет обеспечить торпеде в воде высокую точность выхода на цель.

Когда выпущенная с корабля ракета комплекса "Ответ" сбрасывает с воздуха в воду свою малогабаритную самонаводящуюся торпеду, уклониться от нее у вражеской подлодки фактически нет шансов

Объясним, при чем здесь торпеда. Дело в том, что новейший противолодочный комплекс "Ответ" сконструирован таким образом, что в головной части его управляемой ракеты находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда.

Долетев до района цели, ракета сбрасывает на парашюте эту торпеду. И та, спустившись под воду, уже самостоятельно продолжает поиск вражеской субмарины. В этом ей помогает собственная гидроакустическая станция.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Примечательно, что стрельбу по подлодке противника ведут из универсальных пусковых установок 3С-14. Они одинаково подходят как для старта "Ответа", так и для пуска крылатых противокорабельных ракет. В частности, "Калибра", "Оникса" и даже гиперзвукового "Циркона".

А еще уникальность "Ответа" в том, что он может поразить вражескую субмарину с такого расстояния, которое исключает ее подход к кораблю на дистанцию пуска торпеды. Кроме того, отследить из-под воды старт ракеты "Ответа" практически невозможно. А основная часть ее маршрута проходит по воздуху и с подлодки не контролируется. Когда ракета сбрасывает свою торпеду, уклониться от нее у субмарины фактически нет шансов.

Между тем источник ТАСС в оборонке ранее сообщал, что сейчас идет работа над увеличением дальности крылатой ракеты комплекса "Ответ" - она может быть как минимум удвоена. Известно также, что этим комплексом собираются оснастить большую часть надводных кораблей ВМФ России. Включая новейший тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

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