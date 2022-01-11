Описан механизм, улучшающий функции мозга во время занятий спортом

О том, что физическая нагрузка полезна всем и прекрасно влияет на умственные способности, известно давно. Но почему и как это происходит, удалось выяснить ученым после проведенного исследования тканей головного мозга. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые Калифорнийского Университета в США изучили набор белков, которые играют важную роль в поддержании здоровых синаптических функций (контакта между двумя нейронами). Они основывались на знании того, что накопление пресинаптических белков способствует уменьшению количества токсичных веществ, приводящих к нейродегенерации. Как влияет на уровень пресинаптического белка физическая активность?

Исследователи проанализировали более 400 образцов ткани головного мозга у умерших пациентов, которые участвовали в проекте "Память и старение". На протяжении последних лет их жизни у них наблюдали здоровье мозга.

Выяснилось, что между физической активностью в пожилом возрасте и высоким уровнем пресинаптических белков существует тесная связь. Это дало основание ученым утверждать, что поддержание синаптического здоровья поможет предотвратить возрастную деменцию. "У пожилых людей с более высоким уровнем белков, связанных с синаптической целостностью, количество нейротоксичных веществ, которые приводят к болезни Альцгеймера было ниже", - говорится в исследовании.