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11.01.2022 20:22
Рубрика: Культура

"Империю света" Рене Магритта продадут за 60 млн долларов

Текст: Наталья Соколова
Впервые полотно "Империя света" Рене Магритта появится на аукционе дома Sotheby's. Стартовая цена - 60 млн долларов. Торги намечены на 2 марта.
Фото: Пресс-служба аукционного дома Sotheby's Фото: Пресс-служба аукционного дома Sotheby's
Фото: Пресс-служба аукционного дома Sotheby's

Картина была написана в 1961 году для баронессы Анн-Мари Жийон Крове, и с тех пор не покидала семейное собрание. Картина не раз участвовала в выставках в Брюсселе, Риме, Париже, Вене, Милане, Сеуле, Эдинбурге и Сан-Франциско, а с 2009 по 2020 год находилась в Музее Магритта в Брюсселе.

Анн-Мари была музой художника. Магритт впервые встретил ее, когда ей было всего шестнадцать. С первой же их встречи между творцом и его музой завязалась крепкая дружба: Магритт посылал баронессе свои небольшие рисунки и показывал свежие картины, одну из которых преподнес в качестве подарка по случаю рождения ее дочери. Анн-Мари была замужем. Магритт с супругой Жоржеттой и Анн-Мари с мужем Роланом (кстати, оба - известные коллекционеры, которые передали свою коллекцию в Королевский музей изящных искусств) любили проводить время вместе - играли в шахматы в его любимом бистро, а по вечерам смотрели фильмы Чарли Чаплина и Бастера Китона.

Sotheby's и Christie's отчитались о росте онлайн-продаж

Сюжет для одной из самых загадочных своих картин Магритт, вероятно, позаимствовал из стихотворения Андре Бретона "Цапля", которое он хорошо знал и которое начинается со слов: "Если бы сегодня ночью вышло солнце". Почти нереальное сочетание темной ночной улицы и ярко-голубого неба - это один из характерных для творчества Магритта тревожных сюрреалистических образов. Хотя на холсте изображена вполне реальная улочка рядом с брюссельским парком Иосафат, недалеко от которого в 1954 году поселился художник.

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