Лукашенко ответил Башарову на предложение сыграть в хоккей

То, что новогодние пожелания чаще всего приносят радостные вести, подтверждает и решение Александра Лукашенко сыграть в хоккей с российским актером Маратом Башаровым, который недавно признался, что это его мечта. Об этом информирует 11 января Telegram-канал "Пул первого".

Поясняя неожиданное решение белорусского президента, канал сообщил, что информацию о давнем желании актера главе государства предоставили в медиаобзоре, который регулярно готовит его пресс-служба. "Пусть формирует команду любителей и приезжает", - оставил резолюцию Лукашенко.

Дело в том, информирует БЕЛТА, что в конце декабря в программе "Скажинемолчи" на национальном телеканале Башаров выразил желание встретиться с президентом Синеокой на льду. Рассказывая о своих хобби, известный актер и телеведущий признался, в частности, что любит рыбачить. Он также сообщил, что ранее занимался хоккеем, играет и сейчас. И при этом мечтает выйти на лед с белорусским главой государства. "У меня большая мечта - сыграть с Александром Григорьевичем в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу!" - заверил Марат Башаров. И белорусский лидер принял предложение популярного актера Союзного государства.