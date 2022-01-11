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11.01.2022,  
12:40
Текст:  Алексей Моисеев

Макеты Т-90, Т-72 и БМП-3 из Австралии отправятся на полигоны Европы

Австралийская компания GaardTech продолжает расширять линейку выпускаемых макетов военной техники. Так, в конце прошлого года были представлены образцы, внешне похожие на Т-90, Т-72 и БМП-3.

Правда, говорить о полном сходстве с настоящими танками и БМП российского производства не приходится. Например, у "девяностого" забыли изобразить люки наводчика-оператора и механика-водителя. На "стволе пушки" отсутствует имитация эжектора - устройства, служащего для удаления пороховых газов после выстрела из орудия.

Однако имеется командирская закрытая пулеметная установка и прожекторы противоракетного комплекса оптико-электронного подавления "Штора" с характерными "красными глазами".

Макеты Т-72 обладают такими же недостатками. У показанной в декабре "БМП-3" видна лишь "100-мм пушка", о спаренной 30-мм забыли.

В то же время у всех этих "бронемашин" вращаются башни, благодаря наличию колесного шасси и дистанционному управлению есть возможность двигаться. Также сообщалось, что благодаря специальному бортовому оборудованию они создают такую же тепловую заметность, как настоящие образцы техники, и поэтому их можно привлекать к учениям в темное время суток с использованием тепловизоров.

Фото: youtube.com
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В минувшем году сообщалось, что эта компания соорудила имитацию российского перспективного танка Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Для маневров военно-воздушных сил созданы макеты известных зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка" и по-прежнему распространенных в странах третьего мира мобильных ракетных комплексов противовоздушной обороны "Квадрат" (SA-6).

Сообщается, что в настоящее время подписаны контракты на поставки такой продукции странам НАТО.

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