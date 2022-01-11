Макрон: Франция поддерживает диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем, что Париж поддерживает каналы диалога с Москвой.

Как подчеркнул французский лидер, "по Украине и России мы выступаем за европейский подход, который включает твердость в отношении любой угрозы агрессии и поддержание каналов диалога с тем, чтобы найти пути разрядки напряженности. Нашей целью также является создание общей архитектуры безопасности".

Также Макрон отметил, что французская сторона поддерживает диалог России и США.