Mitsubishi представит в Токио семь новых автомобилей: подробности

На Токийском автосалоне, который пройдет с 14 по 16 января, Mitsubishi представит семь новых моделей. В их числе два концепта: электрический кей-кар K-EV X Style и кроссовер Vision Ralliart.

Пять кастомизированных автомобилей созданы на базе серийных моделей: это кроссоверы Outlander и Eclipse Cross, минивэн Delica D:5 и Minicab-MiEV - электрический коммерческий автомобиль класса кей-кар.

Особенность новинок Outlander Railliart Style и Eclipse Cross Railliart Style - аксессуары Railliart; премиальный цвет кузова White Diamond; окрашенные в красный цвет передние, боковые и задние декоративные элементы и спойлер на багажнике. Еще один обновленный Outlander - Wild Adventure Style - отличают оригинальные аксессуары, разработанные в сотрудничестве с японским брендом Ogawa, кузов Black Diamond, багажник на крыше, сцепное устройство для прицепа и туристическое снаряжение.

Комплектующие и аксессуары из каталога Railliart получит Delica D:5 Tough x Tough. Новый цвет кузова минивэна - Black Mica - дополнен черной матовой решеткой радиатора и накладками на крылья, красными зеркалами заднего вида и накладками на противотуманные фары. В автомобиле доработаны амортизаторы и пружины, благодаря чему подвеска стала выше. Delica D:5 Tough x Tough оснащен багажником и палаткой на крыше и туристическим ковриком: он может служить спальным местом на втором и третьем рядах сидений.

Пятая новинка - коммерческий электромобиль класса кей-кар Minicab-MiEV B-Leisure Style имеет двухцветную окраску: крышу цвета слоновой кости и темно-зеленый кузов. Новинка подходит для одиночного кемпинга: электрокар оснащен автомобильным тентом, походным столом и складной кроватью. Сиденья заднего ряда складываются в плоский пол, а кабина оборудована низким столом, креслом и ковриком для удобной удаленной работы. Minicab-MiEV B-Leisure Style получил блок питания MiEV Power Box: он может использовать энергию тяговой батареи для питания электроники и электроприборов (например, чайника, кофеварки или ноутбука).

В двухцветном варианте Mitsubishi покажет и концепт Kei EV X Style. Полностью электрический кей-кар нового поколения получил кузов матового синего цвета и медную (напоминающую обмотку электродвигателя) крышу. Автомобиль оснастили самыми современными системами помощи водителю.

Наконец, самая ожидаемая новинка, концепт Vision Ralliart, объединила в себе инженерное искусство Mitsubishi Motors и идею Monozukuri - стремление к технологическому совершенству. Бамперы и расширенные крылья придают автомобилю выразительные мускулистые формы, решетка радиатора со шторкой и большой задний диффузор подчеркивают спортивный характер кроссовера.

Интересная особенность: на свету на матовом черном кузове появляются синие блики. Vision Railiart получил 22-дюймовые колесные диски и шины большого диаметра, большие тормозные диски и 6-поршневые оппозитные тормозные суппорты. Это, как заверяет производитель, выводит процессы ускорения, прохождения поворотов и торможения на еще более высокий уровень.