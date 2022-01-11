МВД: Все онлайн-сервисы ГИБДД работают в штатном режиме

Все онлайн-сервисы ГИБДД работают в штатном режиме. Технические специалисты МВД России завершили работу по обновлению программного обеспечения официального сайта ведомства, сообщает пресс-центр МВД России.

"В частности, в настоящее время на сервис проверки штрафов за правонарушения в области дорожного движения в минуту приходит более 2,5 тысячи запросов", - говорится в сообщении. В целом на все онлайн-сервисы официального сайта Госавтоинспекции в данный момент поступает свыше 40 тысяч запросов в минуту.

В ведомстве также напоминают, что получить информацию о наличии неуплаченных штрафов можно в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.