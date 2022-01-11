Нефть подорожала до 83 долларов за баррель

Цена "черного золота", продаваемого на лондонской бирже ICE, начала расти. Согласно последним данным, нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года подорожала на 3%, достигнув 83,3 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти превышала эту отметку 16 ноября прошлого года.

С конца ноября цены на нефть, напротив, начали двигаться в обратном направлении. Причиной стала информация о распространении нового штамма коронавируса "омикрон". На тот момент нефть марки Brent подешевела сразу почти на 8% - с 82,3 до 75,7 доллара за баррель.