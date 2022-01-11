Netflix перезапустит культовый боевик "Рейд"

Индонезийский фильм "Рейд" - один из самых популярных боевиков прошлого десятилетия - получит перезапуск на Netflix. Об этом пишет Deadline.

Гарет Эванс - создатель оригинальной картины - выступит в новом проекте продюсером. Такая же должность отведена Майклу Бэю - главному любителю экранных взрывов в Голливуде. Режиссерское кресло займет Патрик Хьюз, поработавший ранее над дилогией "Телохранитель киллера", ему же доверено написание сценария.

События ленты будут перенесены из душной Джакарты в солнечную Филадельфию. Оригинальный фильм, доверху наполненный стремительным экшеном, вышел в 2011 году, он рассказывал историю об отряде спецназа, штурмовавшем многоэтажное здание, бывшее на тот момент современной крепостью местной мафии.