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11.01.2022 13:56
Рубрика: В мире

Обнародован прогноз международных угроз на 2022 год

Текст: Константин Волков
Опубликован доклад под названием "Международные угрозы 2022. Перехват инициативы", подготовленный МГИМО МИД РФ.
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"Дестабилизация Казахстана напомнила о хрупкости новых государств Евразии, - сказано в докладе. - Суверенитет, предоставленный "снаружи", международным признанием, должен быть дополнен суверенитетом "внутри" в виде способности государства осуществлять власть на всей своей территории. Бывшим советским республикам только исполнилось тридцать лет - их элитам предстоит задуматься над тем, как и в союзе с кем обеспечить долгую жизнь своим государствам".

Также отмечается, что "Москва по-прежнему понимается в постсоветской Евразии как главный поставщик безопасности и легитимности. Соблазн "многовекторности" гаснет: события на Украине, в Беларуси, Нагорном Карабахе и Казахстане убедительно свидетельствуют, что отношения с Российской Федерацией являются - вне зависимости от политических модальностей - ключевым фактором стабильности".

В докладе отмечается, что предпринятые в последнее время Москвой шаги дали значительный импульс переговорному процессу с Западом, какого не было последнее время. "Пригрозив созданием военных контругроз, Москва добилась внимания к своей дипломатической инициативе о предоставлении России гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Ясность негативного исхода дала такой импульс переговорному процессу, который мы не видели последние десятилетия", считают авторы доклада.

В целом среди главных международных угроз в 2022 году авторы видят украинский кризис и неустойчивость позиции украинского президента, риски обострения отношений с Западом, вероятность эскалации кризиса вокруг Тайваня, и, разумеется, неясность в отношении коронавируса.

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