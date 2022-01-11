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11.01.2022 12:29
Рубрика: Общество

Окаменелости из Австралии открыли неизвестную эпоху в истории Земли

Текст: Юрий Гень
Фото: ‪Matthew R. McCurry et al. / Science Advance Фото: ‪Matthew R. McCurry et al. / Science Advance
Фото: ‪Matthew R. McCurry et al. / Science Advance

Уникальные окаменелости, обнаруженные группой палеонтологов в Австралии, неожиданно открыли новую страницу в истории Земли, о которой ученые знали очень мало. Речь идет об эпохе миоцена (около 23 - 5 миллионов лет назад), когда произошел один из пиков вымирания живых существ на планете.

Фото: CNSA/Our Space
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Как сообщается в журнале Science Advance, группа исследователей нашла исключительные окаменелости в Новом Южном Уэльсе Австралии, в районе настолько засушливом, что его прозвали "мертвым сердцем" континента. Эти окаменелости включают остатки листьев цветущих растений, пыльцу, споры грибов, более десятка экземпляров рыб, большое число окаменелых насекомых и арахнидов (пауков), а также перо птицы размером с современного воробья.

Проведя анализ сохранившихся листьев, ученые смогли предположить, что средняя температура в то время настолько резко упала, что составляла всего около семнадцати градусов по Цельсию! Это и привело к небывалому в истории Земли вымиранию животных, получившему название "среднемиоценовый пик". Раньше о такой низкой температуре в те древние времена (примерно между 16 и 11 миллионами лет назад) ученые не знали.

Изучая обнаруженные окаменелости с помощью сканирующего электронного микроскопа, исследователи смогли даже получить изображение чрезвычайно мелких деталей: например, отдельные клетки и субклеточные структуры. Некоторые снимки позволили увидеть последние блюда животных, такие как рыбу, личинки и крыло стрекозы, частично сохранившееся в брюхе рыбы. Все это позволило увидеть картину вымершего доисторического австралийского тропического леса.

"Этот объект дает нам беспрецедентное представление о том, какими были эти экосистемы, - рассказывает Мэтью МакКерри, куратор палеонтологического отдела Австралийского музея. - Теперь мы знаем, насколько разнообразными были эти экосистемы, какие виды там обитали и как эти виды взаимодействовали".

Обнаруженные окаменелые существа хорошо сохранились благодаря тому, что поверх слоя песчаника были укрыты богатой железом породой под названием гетит. Ученые считают, что останки растений и других животных лежали в бассейне с застойной водой, а затем, вероятно, были заключены в железо и другие минералы после стока воды с близлежащих базальтовых скал. Это позволило сохраниться доисторическим животным и насекомым в мельчайших подробностях.

Площадь слоя породы, содержащего окаменелости, составляет порядка одну-две тысячи квадратных метров, но палеонтологи до сих пор раскопали лишь чуть более 50 квадратных метров. Годы дальнейших раскопок могут открыть еще больше невероятных сюрпризов в истории Земли, которую мы не знаем.

Общество Наука

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