Певица и телеведущая Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни

В возрасте 51 года скончалась известная белорусская телеведущая и певица

Ирина Смольская. Об этом передает канал СТВ, без уточнения причины смерти.

Смольская родилась в Минске. Была участницей ансамблей "Аленки" и "Ровесник". На телевидение пришла в 90-х. Работала диктором в Белтелерадиокомпании, где вела программы "Рэха дня", "Добрай ранiцы, Беларусь", "Вiншуем Вас!" и "Песню бярыце з сабою".

В течение последних пятнадцати лет Смольская трудилась на телеканале СТВ, где вела передачи "Хит-момент", "Афиша" и "Золотая коллекция белорусской эстрады", а также концертные программы.