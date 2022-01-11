Путин обсудил с Совбезом тему приграничных районов РФ

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 11 января, провел заседание Совбеза.

Глава государства предложил обсудить организацию работы в приграничных районах страны.

"Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, и проблемы инфраструктуры", - сказал Путин, открывая совещание.

При этом первой темой для обсуждения стала ситуация в социально-экономической сфере. По этому вопросу глава государства передал слово своему помощнику Максиму Орешкину. Совещание традиционно продолжилось в закрытом режиме.