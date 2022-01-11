Путин посетит торжественное заседание к 300-летию прокуратуры

Президент России Владимир Путин будет присутствовать 12 января на торжественном заседании, приуроченном к 300-летию прокуратуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется. Действительно, он завтра примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию прокуратуры России", - сказал Песков на брифинге в ответ на вопрос, собирается ли президент поучаствовать в мероприятиях по случаю этой даты.

Представитель Кремля отметил, что президент будет присутствовать на заседании очно.

Петр Первый учредил должность генерал-прокурора при Сенате Именным Высочайшим Указом 12 января 1722 года. Прокуратура должна была "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".

День работника прокуратуры РФ отмечается в России с 1996 года.