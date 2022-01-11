Разрушительное воздействие необычной "русской пули" показали на видео

Группа энтузиастов - увлеченных испытателей стрелкового оружия из США сняла на видео тест пули российского производства и показала воздействие этого "русского оружия" на разные виды препятствий. Видеоролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей.

На видео демонстрируется стрельба из разных видов винтовок "русской пулей" 12-го калибра. В российской классификации она соответствует 17,145 миллиметра. Пули действительно необычной формы, и очень интересно смотреть, какие препятствия этот уникальный боеприпас может пробить.

Сначала целью для пули становится кевларовый бронежилет без стальной пластины. Поскольку стрельба ведется с небольшого расстояния - в несколько десятков метров - боеприпас прошивает бронежилет, как тряпку.

Следующая цель на очереди - армейская каска, надетая на силиконовый манекен. Удивительно, но его "русская пуля" тоже пробила насквозь! Испытатели оружия прокомментировали, что при таком попадании солдат, которого защищала каска, наверняка бы не выжил, поскольку боеприпас прошел на вылет.

Очередным препятствием для пули был тяжелый мешок с цементом. Но и он оказался прошит насквозь, а бутылка минералки, стоявшая за ним, полностью уничтожена и разбита.

Наконец, для пули российского производства приготовили последнюю цель - толстую чугунную болванку в несколько сантиметров толщиной. Удивительно, но и здесь боеприпас справился, пробив увесистую мишень. Авторы видео пришли к выводу, что "русскую пулю" трудно чем-либо остановить. В то же время марка и завод-производитель российского боеприпаса в видеоролике не называются.