Под Тверью "Сапсан" насмерть сбил женщину

В Тверской области организована проверка по факту смертельного травмирования женщины высокоскоростным поездом.

По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, трагедия произошла 11 января в районе станции Лихославль: женщина 1979 года рождения попыталась перейти железнодорожные пути перед приближающимся "Сапсаном", следовавшим из Санкт-Петербурга в Москву.

В ведомстве пояснили, что организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.