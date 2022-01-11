Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.01.2022,  
16:18
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Три тысячи военных вышли на учения на западе России

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Порядка трех тысяч военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа вышли на полигоны в четырех областях ЦФО для боевой подготовки. Занятия начались в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Аномальный "утенок": The Drive назвал уникальную особенность Су-34

Подразделения Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отработают боевое слаживание, освоят новые методы и тактику выполнения боевых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Основной упор в учении сделан на выполнение контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения бронетехники, проведение маршей при активном противодействии разведывательно-диверсионных групп условного противника, устройство и оборону опорных пунктов.

Тренировка каждого подразделения закончится учебным боем, в ходе которого экипажи танков и БМП должны будут действовать совместно и поразить на разных дистанциях мишени, имитирующие технику и живую силу неприятеля.

В маневрах задействовано около 300 единиц боевой техники: танки Т-72 и БМП-2.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: youtube.com
Новую 120-мм минометную самоходку показали в Китае 14:03
Новые тактические приемы снайперских пар показали на видео 22.12.2021
Доработанный до уровня Karrar танк Т-72М замечен на учениях в Иране 22.12.2021
сухопутные войска
Фото: youtube.com
Специальную машину на базе Т-72М1 сняли на видео в индийском Авади 10.01.2022
Комплексы ПВО "Гибка-С" поступят в войска в 2022 году 24.12.2021
"Деривация-ПВО" получит снаряды для борьбы с мини-дронами 24.12.2021
останки
На Курилах найдены останки 47 советских и трех японских солдат 25.07.2017