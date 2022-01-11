Три тысячи военных вышли на учения на западе России

Порядка трех тысяч военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа вышли на полигоны в четырех областях ЦФО для боевой подготовки. Занятия начались в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Подразделения Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отработают боевое слаживание, освоят новые методы и тактику выполнения боевых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Основной упор в учении сделан на выполнение контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения бронетехники, проведение маршей при активном противодействии разведывательно-диверсионных групп условного противника, устройство и оборону опорных пунктов.

Тренировка каждого подразделения закончится учебным боем, в ходе которого экипажи танков и БМП должны будут действовать совместно и поразить на разных дистанциях мишени, имитирующие технику и живую силу неприятеля.

В маневрах задействовано около 300 единиц боевой техники: танки Т-72 и БМП-2.