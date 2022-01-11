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11.01.2022,  
09:11
Текст:  Антон Валагин

Атомные подлодки "Антей" вооружат сотней ракет и торпед

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В ходе модернизации многоцелевые атомные крейсеры проекта 949АМ "Антей" получат на вооружение 72 пусковых установки крылатых ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

Фото: Адмиралтейские верфи
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- По факту "Антеи" станут самыми вооруженными носителями крылатых ракет в подводном флоте ВМФ России. Общий боекомплект каждой подлодки проекта 949АМ составит порядка 100 единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения, - рассказал РИА Новости источник в кораблестроительной отрасли.

Первой субмариной, модернизирующейся по проекта 949АМ, стала АПЛ Тихоокеанского флота "Иркутск" - ее ремонт на дальневосточном заводе "Звезда" планируется завершить в 2022 году. Следующей встанет на обновление АПЛ "Челябинск" - также из состава ТОФ.

"Антеям" не привыкать к статусу самых вооруженных. В базовом варианте эти субмарины вооружены 24 пусковыми установками тяжелых крылатых ракет "Гранит" - при том, что флагман Северного флота атомный крейсер "Петр Великий" несет всего 20 "Гранитов". Кроме того, на субмарине установлены шесть торпедных аппаратов.

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ВМФ России
Фото: youtube.com
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