В Бурятии два человека умерли, отравившись неизвестной жидкостью

В Бурятии два человека скончались после употребления неизвестной жидкости. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным ведомства, в минувший понедельник в республиканскую клиническую больницу с жалобами на плохое самочувствие поступили шесть жителей поселка Тапхар Иволгинского района в возрасте от 33-х до 46-ти лет. Двое из них впоследствии умерли.

Как установило следствие, пострадавшие 9 и 10 января употребляли спиртосодержащую жидкость. Кроме них в застолье участвовали еще двое мужчин. Но они за медицинской помощью обращаться не стали.

Во время осмотра квартиры правоохранители нашли семь бутылок водки разных марок, пустую стеклянную банку и стакан. Когда бутылки проверили, то оказалось, что в них был сертифицированный алкоголь, купленный в магазинах. В банке, со слов родственника одного из погибших, находилась прозрачная жидкость. Ее пострадавшие тоже употребляли. Хозяин квартиры сообщил очевидцу, что это спирт, который ему передали знакомые.

Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший смерть двух лиц). Следователи выясняют, кто передал пострадавшим неизвестное вещество.