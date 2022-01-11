Жительница Камчатки осуждена за гибель младенца

Вилючинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 31-летней местной жительницы. Она признана виновной в гибели дочери (часть 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что ночью 6 сентября 2021 года женщина, будучи пьяной, легла спать и положила рядом своего пятимесячного ребенка. Во сне своим телом придавила девочку, из-за чего та задохнулась.

"Суд приговорил женщину к одному году и двум месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов в доход государства", - сообщает прокуратура Камчатского края.

Известно, что осужденная лишена родительских прав в отношении остальных детей.