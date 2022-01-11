В Удмуртии аферистов будут судить за продажу "чудо-очков" пенсионерам

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве с оптикой. Аферисты продавали пенсионерам очки по цене, превышающей их реальную стоимость в десять раз. Но перед этим они предлагали старикам бесплатно проверить зрение, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как выяснили следователи, злоумышленники обходили квартиры многоэтажек и сообщали жильцам, что недалеко от их дома открывается новый салон. Лжемедики убеждали пожилых людей пройти диагностику глаз, а затем сообщали им об ухудшении зрения и необходимости срочной покупки новых современных чудо-очков. При этом аферисты заявляли, что стоимость товара составляет от 5 до 7 тысяч рублей, но пенсионерам они достанутся всего за полторы - две тысячи.

Преступную группу из 15 жителей Удмуртии, Татарстана и республики Башкортостан задержали при помощи сотрудников Росгвардии. Изъятую оптику передали специалистам. Они заявили, что оправы и линзы с диоптриями выполнены из пластика низкого качества и не соответствуют нормам, а их реальная цена не превышает 200 рублей.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. В Удмуртии аферисты успели продать "чудо-очки" более сотне пенсионеров, заработав на них 418 тысяч рублей.