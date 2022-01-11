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11.01.2022 15:00

"Россети Северный Кавказ" построили ЛЭП для подключения малой ГЭС на Ставрополье

"Россети Северный Кавказ" реализовали основной комплекс мероприятий для технологического присоединения Горько-Балковской малой гидроэлектростанции, которая строится в районе поселка Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Специалисты филиала "Ставропольэнерго" компании построили новую линию электропередачи 35 кВ протяженностью почти 1,5 километра. Строительство велось на территории со сложным геолого-почвенным рельефом.

На выполнение работ компанией направлено свыше 12 миллионов рублей.

Инвестор проекта - компания "ЭнергоМИН" - для завершения техприсоединения Горько-Балковской малой гидроэлектростанции к электросетям построит на площадке станции распределительное устройство с силовым трансформатором мощностью 16 МВА.

Полностью завершить строительство гидроэлектростанции инвестор планирует в 2022 году.

В среднем ежегодно объект будет вырабатывать 32 миллиона киловатт-часов "зеленой" электроэнергии. Этого объема будет достаточно для надежного энергоснабжения объектов сельскохозяйственного назначения и жителей сел Ачикулак, Каясула, поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района, а также поселка Терский Буденновского района. На указанных территориях проживает более 18 тысяч человек.

Ставропольский край входит в число лидеров по темпам роста ВИЭ-генерации. В регионе только за год к электросетям подключены несколько ветроэлектростанций, в том числе крупнейшая в России Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт. В настоящее время на территории края возводится еще несколько "зеленых" электростанций.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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