Как скажется дефицит складов в Петербурге на логистических цепочках

В Северной столице дефицит складских помещений: не хватает уже около одного миллиона квадратных метров. По оценке экспертов, ситуация останется напряженной в ближайшие годы - виной тому активный рост сегмента электронной торговли. Как это скажется на логистических цепочках, корреспондент "РГ" решил выяснить у экспертов.

На первый взгляд, изменить логистические цепочки оперативно невозможно, отрасль достаточно консервативна. Складская логистика у ведущих игроков в электронной торговле строится годами, сетует Кирилл Плохих, директор факультета бизнеса Университета "Синергия".

Однако всему есть предел - на фоне дефицита вакантных складских площадей растут ставки на аренду и строительство, а это значит, растут расходы всех участников бизнес-процессов. Это и подталкивает компании к оперативному поиску новых решений.

И прежде всего - в цепочке "производитель - покупатель", поясняет Денис Беэр, гендиректор АО "Бизнес-Недвижимость". Если раньше схема была простой и состояла из больших распределительных центров и собственно конечных потребителей, то теперь между конечными пунктами появляется все больше промежуточных - складов последней мили (которые расположены в непосредственной близости от покупателя) и дарксторов.

В ситуации дефицита логисты начинают рассматривать в качестве складских помещения, изначально не предназначенные для этого, - торговые центры, которые переживают не лучшие времена, уточняет Павел Люлин, управляющий партнер IPFM.

Кроме того, из цепочки "производитель - покупатель" все чаще уходят посредники - дистрибьюторы и субдистрибьюторы. Развитие e-commerce открыло для производителей новый канал продаж, где коммуницировать с покупателем и продавать товары можно напрямую, обобщает Максим Губанов, директор БЮ ПЭК: EASYWAY.

В ситуации дефицита логисты начинают рассматривать в качестве складских помещения, изначально не предназначенные для этого

Меняются и функции оставшихся в цепи игроков: если ранее большинство посредников не только занимались продажами, но и организовывали логистику (складское хранение и доставку), то теперь производитель берет в свои руки управление логистикой, организуя этот процесс самостоятельно или обращаясь к сервис-провайдеру. В результате спрос на услуги логистических компаний растет.

Одним из таких форматов является D2C, когда производитель будет доставлять свои товары непосредственно покупателю, уверен Аскар Рахимбердиев, CEO облачного сервиса МойСклад.

Другим вариантом работы без посредников является схема FBS - fullfilment by seller, когда доставка осуществляется со склада непосредственно продавца. Небольшие продавцы не нуждаются в больших складских площадях, они могут использовать офисные или подсобные помещения, арендованные подвалы, квартиры, что позволяет им не зависеть от растущих цен на аренду крупных складов и от трудностей, с которыми сталкивается непосредственно маркетплейс при хранении и доставке, рассказывает эксперт.

В этом случае покупатель заказывает товар на маркетплейсе, а непосредственный поставщик товара (партнер маркетплейса) обрабатывает, упаковывает заказ и отгружает его в сортировочный центр или передает курьеру.

Еще один тренд - своеобразное уплотнение, рациональное использование имеющихся складов.

- Склады, на мой взгляд, - это такая же часть инфраструктуры, как дороги. Не должен каждый магазин строить себе отдельную дорогу. Склад должен быть сервисом, который предоставляют логистические компании или маркетплейсы, возможно, фудфилмент-центры. Даже операторы связи уже строят сотовые сети совместно. Так что один из трендов на ближайшие годы - это аутсорсинг складов, - уверен Николай Хорт, основатель и СЕО сервиса быстрой курьерской доставки Take.N'Go.

В целом главным рыночным преимуществом компании становится эластичная логистика - расширение или сокращение мощностей с учетом рыночной ситуации. Компании стремятся повысить производительность на существующих или новых небольших площадях за счет более широкого внедрения автоматизации без перемещения в более крупный объект. Бизнес и логистика должны быть готовы к расширению или сокращению мощностей в зависимости от постоянно меняющегося спроса. Большинство складов, как базовый элемент цепочки поставок, также должны быть ориентированы на такую логистику, объясняет Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group.

Дефицит помещений скажется и на расположении и площади складов, уверена Татьяна Ваганова, эксперт направления Supply Chain Design ГК "КОРУС Консалтинг" - все больше складов будет открываться в небольших городах, минуя крупные, где земли мало и она дорогая. Будет расти влияние региональных распределительных центров.

Как долго сохранится такая ситуация? Естественно, рано или поздно повышенный спрос на услуги e-commerce постепенно нормализуется. Средний срок строительства в зависимости от региона - один-два года. Соответственно, существует определенный промежуток времени между тем, когда спрос перестанет расти, и тем, когда объем предложения стабилизируется, поскольку застройщик, уже начавший возведение склада, скорее всего, его закончит, резюмирует Артем Хомышин, руководитель направления регионального развития бизнеса FM Logistic в России.

Тем временем

Несмотря на нехватку мест для хранения заказов, спрос и потребление товара увеличивается больше, напоминают эксперты по складской логистике компании "МультиТрансЛогистик". Его стимулируют новые удобные технологии и конкурентная борьба за клиента, заставляющая продавцов все изощреннее увлекать покупателей. Такая стратегия нередко приводит к обратному эффекту. Заказывая огромное количество товара, потребитель не всегда готов справиться со своими желаниями. В результате большая часть заказов уходит на возврат. Товар курсирует между складом и потребителем, занимает арендную площадь, а бизнес платит и за доставку, и за возврат, и за аренду. Так что вопрос состоит в том, кто первым ограничит безудержное потребление и возврат. К примеру, один из крупных маркетплейсов уже внедрил оплату за возврат товара.

Мнение

Максим Толстобров, коммерческий директор СДЭК:

- По моему мнению, в течение трех лет рынок складской недвижимости стабилизируется, так как адаптируется к требованиям электронной торговли. Розничное потребление, по прогнозам, до 2025 года будет расти не больше чем на четыре-пять процентов в год. Поэтому вся динамика будет обеспечиваться в том числе за счет трансформации складских площадей, предназначенных для розничной торговли, и переориентации их для онлайн-каналов.