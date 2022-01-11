В центре Петербурга загорелся доходный дом Сорокина

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга горит 126-летний памятник архитектуры - доходный дом Сорокина, расположенный на набережной Фонтанки, 139.

Как сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило сегодня, 11 января в 12.28. Известно, что пожар вспыхнул в одной из квартир. Пожару присвоен второй ранг. Сейчас в тушении огня задействовано около 70 пожарных и 16 единиц техники.

Информации о пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы и ожидают завершения тушения пожара в специально выделенном для этого автобусе.

Шестиэтажное кирпичное здание на набережной Фонтанки, 139 было построено в 1896 году архитектором Сергеем Баранкеевым. Известно как доходный дом Сорокина и является памятником архитектуры. Входит в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.