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11.01.2022 19:15
Рубрика: Происшествия

В суд Петербурга поступило дело об убийстве моделью Судаковой своего мужа

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В ближайшее время Дзержинский районный суд Петербурга начнет рассмотрение громкого дела об убийстве фотомоделью Лилией Судаковой своего супруга.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, уголовное дело зарегистрировано, сторона защиты ходатайствует о рассмотрении материалов судом присяжных.

Напомним, убийство произошло в ноябре прошлого года в квартире по улице Гагаринской. В СК по Петербургу, где расследовали дело, отмечают, что причиной послужили внезапно возникшие личные неприязненные отношения, проще говоря, ссора, в ходе которой 25-летняя фотомодель ударила супруга. Расследование длилось больше года, сейчас сотрудники ведомства собрали достаточную доказательную базу.

Сама Лилия Судакова подробно рассказала следователям о случившемся. Девять месяцев она находилась в СИЗО, потом ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позиция защиты строится на том, что супруг Судаковой часто поднимал на нее руку, злоупотреблял спиртными напитками.

Лилия Судакова снималась для самых знаковых модных брендов мира, ее лицо часто можно было видеть на страницах журналов, посвященных fashion-индустрии.

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